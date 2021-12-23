Минприроды назвал города Сибири с самым загрязненным воздухом

Экологический мониторинг Минприроды выявил 35 городов России с наиболее загрязненным воздухом. В этот список вошли Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ и другие. Эти города могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый воздух» летом 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды России Александра Козлова.

«Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики», — сообщил он.

По словам Козлова, в предварительный список вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.

Отмечается, что Минприроды и Росгидромет разработали методику для формирования перечня этих городов. В него войдут города, где уровень загрязнения воздуха фиксировался загрязненным не менее трех лет из пяти последних.

«В методике рассчитываются три взаимосвязанных показателя, отражающие степень как максимального кратковременного, так и длительного загрязнения воздуха: максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества к предельно допустимой концентрации (ПДК), повторяемость превышений ПДК разовыми концентрациями, среднее значение концентраций пяти загрязняющих веществ, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА)», — пишут в ТАСС.

Список будет утвержден до 30 июня 2022 года.