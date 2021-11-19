Монеты, посвященные работникам нефти и газа, выпустили в оборот в Томской области

В ноябре в Томской области выпустили в оборот несколько тысяч памятных монет из серии «Человек труда», они посвящены работникам нефтегазовой отрасли, сообщает томское отделение Банка России.

Номинал памятных монет — 10 рублей. Диаметр монеты 22 миллиметра, она изготовлена из стали с латунным гальваническим покрытием, золотистого цвета. С оборотной стороны монеты изображен работник у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса и надпись: «Человек труда». Монеты выпустили тиражом в миллион штук.