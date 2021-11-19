Монеты, посвященные работникам нефти и газа, выпустили в оборот в Томской области

В ноябре в Томской области выпустили в оборот несколько тысяч памятных монет из серии «Человек труда», они посвящены работникам нефтегазовой отрасли, сообщает томское отделение Банка России.
Номинал памятных монет — 10 рублей. Диаметр монеты 22 миллиметра, она изготовлена из стали с латунным гальваническим покрытием, золотистого цвета. С оборотной стороны монеты изображен работник у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса и надпись: «Человек труда». Монеты выпустили тиражом в миллион штук.
«Банк России ежегодно выпускает монеты, посвященные памятным датам и событиям. Эта монета находится в обращении по стране с июля текущего года. Тираж памятных монет всегда ограничен. И, как правило, в регион поступает небольшой тираж. Тем не менее эти монеты выпускают в оборот, и есть вероятность получить их в банке или торговых сетях. Ими всегда можно расплатиться, они являются законным средством платежа на территории России», — рассказала управляющий томским отделением Центробанка Елена Петроченко.
Как отметили в ЦБ, нефтегазовая отрасль — одна из ключевых отраслей для российской экономики, в структуре валового регионального продукта Томской области добыча полезных ископаемых занимает наибольшую долю — почти 28% (2019 год).
Полное описание монеты можно найти на сайте Банка России.