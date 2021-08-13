Молодые томичи могут получить карту для бесплатного посещения театров и музеев

С 1 сентября в России стартует культурная программа «Пушкинская карта», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут сходить в театры, музеи, концертные залы за счет государства, сообщает томский центр «Семья».

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт будет направлять государство», — говорится в сообщении.

На каждую карту зачислят по три тысячи рублей в пользование. Планируется, что через год сумму увеличат. Подать заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете портала Госуслуг.