Молодые архитекторы обсудят, как интегрировать дом игуменьи в студенческий кампус

24 января в 10 часов в коворкинг-центре ТГАСУ (пл. Соляная, 2, корпус 2, аудитория 201) «Живая лаборатория» проведет второй воркшоп «Сердце кампуса», посвященный интеграции деревянного архитектурного наследия Томска в современную студенческую среду. Объектом исследования, стартовавшего в ноябре 2019 года, стал памятник архитектуры 1884 года постройки «Дом игуменьи», расположенный по ул. Студенческий городок, 7 в Томске.

В рамках первого рабочего семинара молодые архитекторы и дизайнеры пришли к заключению, что нужно восстановить исторический облик дома игуменьи, но при этом сделать современную начинку. Кроме того, были отобраны идеи ландшафтного дизайна. В настоящий момент реализованы архитектурные и ландшафтные решения в скетчах и 3D-модели, что будут тестировать среди пользователей и профессионального сообщества.

В рамках второго воркшопа «Живая лаборатория» намерена протестировать концепцию дизайн-решений на месте и при участии зарубежных партнеров из Нидерландов расширить понимание о методах работы с архитектурным наследием.





Участие в работе «Живой лаборатории» примет заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.