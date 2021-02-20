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20 февраля,
2021
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Молодому северчанину, избивавшему мужчину у магазина, вынесли приговор

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мировой судья в Северске признал 18-летнего юношу виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, сообщает прокуратура региона.


Речь идет об избиении группой молодых людей у магазина на улице Калинина в Северске 28-летнего Дениса Свистова. Конфликт случился 30 октября около 23 часов. Видео инцидента разошлось в соцсетях.

Молодому северчанину, избивавшему мужчину у магазина, вынесли приговор

«Установлено, что в октябре 2020 года ночью подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в компании своих друзей возле одного из магазинов, в ответ на обидевшее его замечание одного из двух подошедших к ним нетрезвых мужчин, нанес ему множественные удары по голове и лицу, причинив травмы, квалифицированные в совокупности как вред здоровью средней тяжести», — сообщает региональная прокуратура.


Свою вину подсудимый признал полностью. Суд учел отсутствие у него других судимостей, характеристики, и факт, что преступление совершалось, когда молодому человеку еще не исполнилось 18 лет, и приговорил его к одному году ограничения свободы. Подсудимому установили некоторые ограничения и запреты, в том числе он не должен покидать место жительства по ночам. Также с молодого человека взыскали компенсацию морального ущерба в пользу пострадавшего. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.



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