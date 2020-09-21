Молодежный фестиваль «Театр в кармане» впервые прошел онлайн

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Областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» прошел 20 сентября. Несмотря на то что мероприятие проводится Томским ТЮЗом уже в шестой раз, формат онлайна был использован впервые. Поэтому к привычным организационным задачам теперь прибавилась новые — соответствующие концепциям онлайн-фестиваля. Например, сам «Театр в кармане» прошел в прямой трансляции на YouTube, а совещание жюри, круглый стол с участниками и мастер-классы — в Zoom.

— Главное же отличие [от офлайна] — организация самих показов спектаклей. Потому что фестиваль изначально предполагает, что все выходят на профессиональную сцену и показывают спектакли в одинаковых условиях. Участникам пришлось трудно — у них не было возможности полноценно репетировать и готовиться к фестивалю. Многим в этой связи пришлось отказаться от участия, — рассказывает Наталья Сячина, редактор Томского ТЮЗа.

Самое главное преимущество такого формата состоит в том, что ты не привязан к одному месту. И пока томские театральные сцены уже более полугода вынужденно пустуют, в Москве все вернулось в прежний режим. Именно поэтому фестиваль велся оттуда.

Вместе с Дмитрием Гомзяковым, ведущим «Театра в кармане», зрители имели возможность пройтись мимо семи московских театров в перерывах между фестивальными поставновками. Например, открытие состоялось у стен Художественного театра имени А. П. Чехова.

Участниками фестиваля в этом году стали 7 томских театральных студий. Все они подготовили драматические спектакли по классическим произведениям и пьесам собственного сочинения, а потом заранее их записали. Наталья Сячина объясняет:

— Для проведения онлайн-фестиваля мы специально разработали «дорожную карту». Важно было сохранить главное условие и стимул — выступить на профессиональной сцене. Поэтому запись выступлений участников производилась заранее, все они приходили отдельно друг от друга. Мы сделали весь процесс безопасным в соответствии с условиями сегодняшнего дня.

Перед записью всем коллективам давался день на технические репетиции в ТЮЗе. Это делалось для того, чтобы актеры могли освоиться в новом пространстве, привыкнуть к большой сцене и поработать со световым, звуковым и монтировочным цехами. Многие участники проходили через это впервые.

По итогам фестиваля победителем стала театральная студия «Ступени» (руководитель — Илья Гваракидзе) со «Сказкой о рыбаке и рыбке». Второе место жюри присудило Учебному театру «ГКСКТИИ» (руководитель — Андрей Колемасов) за постановку «Дивный гудочек». Третье место получил проект «Золотое сечение» (руководитель — Елена Васильева) за пьесу «Черная шкатулка».

Кроме того, в этом году впервые была введена номинация «Авторская пьеса». Сюда могли попасть спектакли по специально написанным сценариям или по собственной инсценировке классического произведения. Таким образом ТЮЗ стимулирует коллективы на исследование законов драматургии и формирование своей авторской концепции. Сегодня эту номинацию получило творческое объединение «Да удаленькие» (руководитель — Ксения Бирюкова) за пьесу «Нормальная».