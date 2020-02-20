Молчановского лесника подозревают в незаконном выделении участка под рубку леса

Человек, знакомый с ситуацией в Молчановском лесничестве, рассказал ТВ2, что действительно местные жители не раз жаловались на незаконную рубку леса в их районе. Но не на лесника, на которого завели уголовное дело, а на главного лесничего Молчановского района Олега Безручкина.

Мы написали письмо главе департамента лесного хозяйства Юрию Валуеву о том, что главный лесничий занимается незаконными действиями. Но он никаких мер не принял. Наоборот, тем, кто подписал это письмо, начали угрожать, что их уволят. Затем мы сообщили в прокуратуру, полицию. Нас вызывали в УМВД, мы давали показания, дело тянулось целый год, но ничем не закончилось, — рассказал ТВ2 человек, хорошо знакомый с ситуацией в Молчановском районе.

По мнению собеседника ТВ2, участковый лесничий Алексей Кулумаев ни в чем ни виноват и его просто подставили. «На данный момент на лесосеку, где якобы была произведена незаконная вырубка леса, никто не ездил. Там нет дороги, и добраться можно только на снегоходе. А дело завели. Если бы комиссия туда ходила и проверяла все пеньки, то они бы искали их под снегом минимум неделю. И если бы обнаружили незаконно спиленные деревья, то должны были бы сообщить о самоволке. А здесь сразу сообщили в УФСБ о незаконно выделенном участке», — рассказал ТВ2 житель Молчанова.