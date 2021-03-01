Молчановские охотники ищут защиты у губернатора

Охотники Молчановского района решили пожаловаться губернатору Томской области Сергею Жвачкину на местную прокуратуру. Дело в том, что районному обществу охотников и рыболовов (далее РООиР) запретили выдавать разрешения на установку временных охотничьих избушек (на санях, колесах) охотникам, заготавливающим пушнину по договорам с Молчановским РООиР.

В 2012 году РООиР уже получало представление от Молчановской прокуратуры о нарушении законодательства по выдаче разрешений на установку охотничьих избушек охотникам-договорникам по заготовке пушнины. Однако контролирующий орган в лице начальника Департамента природных ресурсов Адама А.М. тогда счел, что выдача Советом Молчановского РООиР разрешений охотникам не противоречит действующему законодательству. Прокуратура успокоилась этим ответом на девять лет. За это время Совет общества охотников и рыболовов выдал70 разрешений на установку охотничьих избушек не прочно связанных с землей.

А 19.01.2021 года вдруг вновь поступило представление из прокуратуры об устранении нарушений по выдаче разрешений на установку охотничьих избушек.

Прокуратура рекомендует охотникам самим решать вопрос по установке охотничьих избушек. «Для установки охотничьей избушки нужна 1 сотка земли (10м х10м), но к этой сотке надо предоставить проект освоения лесов, который абсолютно не нужен охотнику, ведь никаких дел с лесами он не имеет, а только занимается охотой. А проект освоения лесов, который делают только институты и стоит порядка 50 000 рублей(и то только предпринимателям и юридическим лицам). Т.е для РООиР проект освоения лесов будет стоить порядка 1 млн рублей плюс ежегодная плата по 7000 рублей за избушку. Мы просто разоримся и станем банкротами», — пишут губернатору охотники Молчановского района.





— Да и как вести весеннюю охоту на водоплавающую дичь? — спрашивают губернатора-охотника молчановцы. Отдых и ночевку придется проводить на промерзшей земле, в результате не долго получить и пневмонию.