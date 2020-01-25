«Могу сорвать спину»: как реагируют горожане на завалы снега в Томске
В Томске в связи с обильными снегопадами и резким ухудшением погодных условий завалы снега на дорогах. Томичи жалуются на снегоуборочные службы управляющих компаний, ТСЖ, Спецавтохозяйство, городскую администрацию. В редакцию ТВ2 также поступают звонки с жалобами на сильные завалы снега.
Так жительница поселка Зональный Анастасия Горейнова третий год борется с уборкой снега на своей придомовой территории. Обращения в администрацию и письма на сайт в приемную при президенте не решают ее проблему.
Когда грейдер прочищает основную дорогу, то заваливает льдом и снегом проезд к частному дому на улице Светлой, 44. Соседи Анастасии к таким завалам уже привыкли, они самостоятельно убирают снег. Анастасия в декретном отпуске, у нее двое детей — одному семь лет, другому два месяца. Договориться с водителем грейдера тоже не получается.
Соседи безропотно чистят эти снежные завалы, — говорит жительница частного дома Анастасия Горейнова. — Люди не знают, что можно жить по-другому. Когда проходит грейдер, он всю наледь скидывает к нам во двор. Если что-то случится, к нам не смогут подъехать экстренные службы. Ни скорая, ни пожарные. Я не могу перетащить коляску с ребенком через эти завалы. Муж помогает разбивать эти кучи. Я не могу постоянно убирать наледь, могу сорвать спину. В местной администрации говорят, что мы должны самостоятельно убирать придомовую территорию. Что делать, если к нам сваливают наледь с дороги? Почему мы должны за них убирать снег?
По словам местной жительницы, снег убирают ежедневно. В каждом населенном пункте действуют индивидуальные правила благоустройства. В поселке Зональный придомовую территорию должны убирать владельцы частных домов.
В паблике «Регион-70» во «ВКонтакте» местные жители из микрорайона Ромашка в Зональном требуют, чтобы в кратчайшие сроки расчистили выезд.
«Мы требуем, чтобы убрали свалку и утилизировали весь загрязненный снег и другие отходы с территории нашего микрорайона. Мы уже обратились в природоохранную прокуратуру, в прокуратуру Томской области, Администрацию поселения, ГИБДД и в Роспотребнадзор, — пишут в соцсетях.
На улице Шишкова в Томске грейдер также заваливает снегом три последних дома. На Шишкова, 27 живет мужчина с инвалидностью. К дому не могут подъехать ни скорая, ни социальное такси. Из мэрии жильцам также отправляют отписки, ситуация не меняется.
Также очевидцы сообщают, что из-за снежных завалов автомобили застревают в городе.
Накануне в мэрии предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий, на дорогах местами снежные заносы. Томичей просят соблюдать осторожность при переходе проезжей части, соблюдать правила личной безопасности, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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