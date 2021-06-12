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12 июня,
2021
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Мобильный пункт вакцинации от ковида появится у «Изумрудного города»

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

В понедельник, 14 июня, с 10 до 16 часов в Томске будут работать передвижной пункт вакцинации у торгового центра «Изумрудный город» (возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города») и стационарный пункт медсанчасти №2 (Иркутский тракт,156).

Мобильный пункт вакцинации от ковида появится у «Изумрудного города»

Привиться здесь смогут все желающие в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.


Тем, кто поставит прививку в этот день, через три недели, 4 июля, необходимо будет привиться вторым компонентом в том же прививочном пункте, где был поставлен первый компонент.


Процедура вакцинации в передвижном пункте такая же, как и в стационарных: пациенты заполняют документы, их осматривает врач, при отсутствии противопоказаний ставится прививка. Передвижной пункт укомплектован холодильным оборудованием, который обеспечивает необходимые для хранения вакцины условия.


«Мобильные пункты, которые нам поручил развернуть губернатор, позволят сделать вакцинацию более доступной для томичей. Мы планируем сделать работу передвижных пунктов регулярной, рассматриваем варианты удобных площадок для горожан», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.


​Вакцинация будет проводиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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