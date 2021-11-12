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Мобильный пункт вакцинации от ковида открылся в «Стройпарке» на Пушкина

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Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в «Стройпарке» на улице Пушкина 59/1). Он будет работать с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов.

Таким образом, в Томске сегодня работают девять мобильных пунктов вакцинации: в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова,  8, стр. 13), в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12), в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5), пункт вакцинации на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе,116), на базе лечебно-диагностического центра МИБС (ул. Мичурина, 105), а также пункты вакцинации медсанчасти №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12) и ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1).

Автор:  пресс-служба обладминистрации

На сегодняшний день вакцинацию в регионе прошли 404 520 жителей, в том числе 122 тысячи человек в возрасте 60+. По данным облздрава, в Колпашевском и Тегульдетском районах первым компонентом вакцины привито более 61% взрослого населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Томскую область в числе шести регионов, где не растет коллективный иммунитет. Власти Томской области в ответ заявили, что за последний месяц темп вакцинации увеличился в пять раз: с 1466 человек в сутки (данные на 10 октября) до 5 417 человек (данные на 10 ноября). 

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