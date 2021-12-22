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Мобильные пункты вакцинации от ковида продолжают работу в Томске

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В областном центре продолжают работу 12 мобильных пунктов вакцинации, где можно поставить прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ежедневно  работают пункты вакцинации в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б), ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36), МСЧ № 2 на Иркутском тракте, 156 и в лечебно-диагностическом центре МИБС на Мичурина, 105 (предварительная запись по телефону 8 (3822) 90-80-00).

С понедельника по субботу томичи смогут поставить прививку с 10 до 15 часов в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14); с 9 до 14 часов в офисах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5; с 13 до 19 часов в торговом центре «Мегаполис» (пр. Ленина, 217).

С понедельника по пятницу с 14.30 до 17.30 часов работают пункты вакцинации в ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1), с 8 до 20 часов в общеврачебной практике МСЧ № 2 (ул. Репина, 12).

В пункте вакцинации ТЦ «Смайлсити» (ул. Учебная, 48д) прививку можно поставить с 14 до 18 часов со вторника по пятницу, с 11 до 18.30 в субботу и с 11 до 15 часов в воскресенье.

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции уже прошли 518 950 жителей Томской области, из которых 475 421 человек полностью завершили иммунизацию.

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