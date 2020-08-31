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31 августа,
2020
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Новости

Мобильное приложение «Открытие Private banking» стало лауреатом премии FINAWARD

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Открытие Private banking» и «SafeTech» заняли второе место в номинации премии FINAWARD «Сервисное и комиссионное решение». Такую оценку получило первое в России мобильное приложение «Открытие. Акцепт» для удаленного подписания документов (переводы, конверсии, оферты).

Мобильное приложение «Открытие Private banking» стало лауреатом премии FINAWARD

С помощью приложения персональный менеджер банка «Открытие» на основании запроса клиента по любой форме оперативной связи с ним самостоятельно формирует требуемую операцию и запрос на ее подтверждение. Клиент подтверждает его с гарантией целостности и авторства. Такой сервисный подход и интерфейс позволяет избегать длительных согласований в работе с VIP-клиентами и возможных юридических последствий от совершения неакцептованных клиентом действий.


Для справки: задачи премии FINAWARD — поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии — банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний. Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой номинации. Редакция делового журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 16 номинациях.


Новости компаний.

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