Мобильная связь и интернет появились в поселке на севере Томской области

«У МТС большой опыт работы в очень сложных и даже экстремальных условиях. Год назад мы первыми развернули сеть в Антарктиде, а в феврале этого года запустили на территории полярной станции «Прогресс» интернет вещей. Томская область, к счастью, не Антарктида, но я бы добавила связь в Каргасокском в список трудовых подвигов», — подчеркнула Фещенко.