Мобильная связь и интернет появились в поселке на севере Томской области
В поселке Киевский Каргасокского района появилась голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Базовую станцию запустила компания МТС.
«Сделать близкими дальние поселки было трудно. Работы по запуску базовой станции стандарта 2G+LTE усложнялись отдаленным географическим расположением, топями Васюганских болот и отсутствием дорог. Оборудование доставляли по «зимникам» - автомобильным дорогам, проходящим непосредственно по замерзшему льду рек. А наши техники проводили монтаж при экстремально низких температурах», — прокомментировала директор МТС в Томской области Марина Фещенко в своем аккаунте в Facebook.
Поселок Киевский находится на севере Томской области. В совокупности там проживает порядка 300 человек, в основном это ханты — основные представители коренных сибирских народов. Теперь жители поселков обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом: они могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. А также переписываться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет.
«У МТС большой опыт работы в очень сложных и даже экстремальных условиях. Год назад мы первыми развернули сеть в Антарктиде, а в феврале этого года запустили на территории полярной станции «Прогресс» интернет вещей. Томская область, к счастью, не Антарктида, но я бы добавила связь в Каргасокском в список трудовых подвигов», — подчеркнула Фещенко.
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