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17 февраля,
2020
Новости

Многоэтажную застройку на землях ТВЗ обсудят на публичных слушаниях

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жителей Академгородка, микрорайона «НАУКА», НП «АТИЗ», микрорайона «Академический», поселков Заварзино, Родионово и прилегающих территорий приглашают на обсуждение нового строительства в районе Технико-внедренческой зоны.


19 февраля 2020 года  в 16.00  в актовом зале администрации Советского района состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в зону О-4 (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ЗОНА) посредством расширения перечня видов разрешенного использования застройки, в том числе и всех видов строительства жилых домов, от индивидуальных и вплоть до многоэтажных.


Все эти изменения предлагается внести ради возможности «ТДСК» начать массовую застройку вдоль Заварзинской дороги (ул. Тургенева), вначале на принадлежащем им участке площадью 35 га, а впоследствии на всей территории земель ТВЗ вплоть до жилой зоны Академгородка.     

«Сейчас решается наше будущеее. У нас есть возможность проголосовать против массовой многоэтажной застройки на территориях, прилегающих к районам нашего проживания. Не дадим превратить наши районы в транзитную зону. Мы не против строительства, мы за то, чтобы ОАО «ТДСК» честно сказало, что собирается строить, и решения по этим вопросам выносились и обсуждались на общественных слушаниях», — говорит в своем обращении инициативная группа Академгородка по защите интересов жителей.

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