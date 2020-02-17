Многоэтажную застройку на землях ТВЗ обсудят на публичных слушаниях

Жителей Академгородка, микрорайона «НАУКА», НП «АТИЗ», микрорайона «Академический», поселков Заварзино, Родионово и прилегающих территорий приглашают на обсуждение нового строительства в районе Технико-внедренческой зоны.





19 февраля 2020 года в 16.00 в актовом зале администрации Советского района состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в зону О-4 (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ЗОНА) посредством расширения перечня видов разрешенного использования застройки, в том числе и всех видов строительства жилых домов, от индивидуальных и вплоть до многоэтажных.





Все эти изменения предлагается внести ради возможности «ТДСК» начать массовую застройку вдоль Заварзинской дороги (ул. Тургенева), вначале на принадлежащем им участке площадью 35 га, а впоследствии на всей территории земель ТВЗ вплоть до жилой зоны Академгородка.