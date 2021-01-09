Многодетные семьи Спичфабрики просят не закрывать поликлинику
Информацию о том, что после новогодних каникул единственная детская поликлиника не откроется, многодетные семьи получили от медиков.
Когда-то на Спичфабрике была большая поликлиника. Позже всех узких специалистов перевели во 2 МСЧ, а по адресу Репина, 12 в цоколе, открыли небольшой филиал — два участка с педиатрами. В октябре 2019 года поликлинику закрыли на ремонт, в июле 2020 года открыли. Но радовались семьи с детьми недолго.
«Я волонтер по многодетным семьям Октябрьского района, мы вообще в шоке. У нас на Спичке очень много детей. Есть семьи, в которых семь, десять детей, а по трое так вообще много. У меня у самой трое ребятишек, — рассказала ТВ2 Оксана Коваль. — Мы после нового года хотели обратиться к нашим депутатам, к спикеру городской думы Акатаеву, чтобы нам расширили эту поликлинику. У нас есть здание на Невской, там есть цокольное помещение и там нам очень давно обещали открыть большую поликлинику. Но моему старшему сыну уже 16, а ее так и не открыли. А теперь хотят отнять и то, что у нас есть. Вроде бы собираются сделать там смотровой кабинет для взрослых. Но, простите, зачем он нам тут нужен? У нас куча детей».
Здесь нам было удобно, мы сюда ходили к педиатрам, брали справки, болели. А во 2 медсанчасти огромные очереди. Никуда не подступишься, даже не дозвонишься. А еще у нас проблемы как добраться со Спички до 2 МСЧ. У нас там ходит один только 29 маршрут, он ходит только по времени. И сейчас я вижу, что в нашей группе Октябрьского района люди жалуются, что не могут доехать до 2 МСЧ, так как школьники сейчас не учатся и автобус 29 просто не ходит. Представьте, я в 30 градусов мороза должна своего маленького четырехлетнего ребенка тащить во 2 МСЧ не понятно на чем.
Медики из детской поликлиники открыто пожаловаться боятся из-за угрозы увольнения.
Запрос в областной департамент здравоохранения нами направлен.
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