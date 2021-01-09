Многодетные семьи Спичфабрики просят не закрывать поликлинику

Информацию о том, что после новогодних каникул единственная детская поликлиника не откроется, многодетные семьи получили от медиков.







Когда-то на Спичфабрике была большая поликлиника. Позже всех узких специалистов перевели во 2 МСЧ, а по адресу Репина, 12 в цоколе, открыли небольшой филиал — два участка с педиатрами. В октябре 2019 года поликлинику закрыли на ремонт, в июле 2020 года открыли. Но радовались семьи с детьми недолго.





«Я волонтер по многодетным семьям Октябрьского района, мы вообще в шоке. У нас на Спичке очень много детей. Есть семьи, в которых семь, десять детей, а по трое так вообще много. У меня у самой трое ребятишек, — рассказала ТВ2 Оксана Коваль. — Мы после нового года хотели обратиться к нашим депутатам, к спикеру городской думы Акатаеву, чтобы нам расширили эту поликлинику. У нас есть здание на Невской, там есть цокольное помещение и там нам очень давно обещали открыть большую поликлинику. Но моему старшему сыну уже 16, а ее так и не открыли. А теперь хотят отнять и то, что у нас есть. Вроде бы собираются сделать там смотровой кабинет для взрослых. Но, простите, зачем он нам тут нужен? У нас куча детей».