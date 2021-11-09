Многодетной семье, дом которой сгорел в Турунтаево, нужна помощь

В селе Турунтаево в ночь с 8 на 9 ноября сгорел деревянный дом. Многодетная семья Кондратьевых осталась без жилья и всех своих вещей.

«Примерно в 23:50, когда мы с мужем уже спали, старший сын закричал, что дом горит. Я начала передавать детей мужу через окно. Успели забрать папку с документами, все вещи сгорели — мы выбежали из дома в том, во что были одеты», — рассказала ТВ2 Ирина Кондратьева.

Как сообщает региональное управление МЧС, в доме обгорели стены и крыша, которая в результате пожара обрушилась. Кроме того, сгорела пристроенная к дому деревянная веранда. Пожар удалось локализовать через 15 минут после поступления вызова, полностью потушить его смогли только через 3 часа. Общая площадь пожара составила 100 кв. м., причины его возникновения сейчас выясняются.

Семья Кондратьевых на время переехала к сестре Ирины, но долго оставаться там не получится — у семьи шестеро детей, младшим из которых по 2,5 года. Кондратьевым нужна любая помощь: одежда, обувь, продукты. Связаться с семьей для помощи можно по телефонам: 8 (952) 162 39 42 (Ирина Кондратьева); 8 (909) 540 12 30 (Денис Кондратьев, муж Ирины). Помочь финансово можно, перечислив деньги на счет 40817810064005401122.