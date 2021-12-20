Многодетной семье, дом которой сгорел в Семилужках, нужна помощь

Вечером 16 декабря в селе Семилужки сгорел дом семьи Пановых. Родители и четверо детей (младшему ребенку 2 года, старшему — 7) остались без дома и своих вещей — спасти из пожара смогли только документы.

«Замкнуло проводку, мы в это время все дома были, детей, грубо говоря, через окно выкидывали. Я побежала документы вытаскивать, а муж пытался своими силами залить огонь. Хотели хоть что-то спасти, думали, если пострадает, например, коридор, и ванная, то ничего страшного — можно будет восстановить, но там все выгорело», — рассказала ТВ2 Елена Панова.

По словам женщины, пожарные приехали примерно спустя 20 минут после вызова, но когда они начали тушить дом, сломался пожарный шланг. К тому моменту огонь уже дошел до натяжного потолка, который начал быстро разгораться.

Региональное управление МЧС сообщило, что первое подразделение приехало на место спустя 7 минут, но потушить пожар полностью удалось только спустя 2,5 часа. В доме обгорели стены, частично обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, площадь пожара составила 76 квадратных метров, его причины устанавливаются.

Дом в Семилужках семья построила только 2 года назад на деньги из материнского капитала и недавно закончили в нем ремонт. Сейчас средств на восстановление дома у Пановых нет — первое время они смогут пожить у сестры Елены, но у нее тоже большая семья и остаться там надолго возможности нет.

Односельчане уже собрали для Пановых одежду и обувь, помочь семье можно, передав стройматериалы или инструменты для постройки нового дома (последние тоже сгорели при пожаре). Кроме того, семье требуется финансовая помощь: деньги можно переводить на карту Сбербанка, привязанную к номеру 8-952-177-07-61 (Панова Елена Михайловна), по нему же можно позвонить, чтобы уточнить, как можно помочь семье.