Много пить и принимать витамины: как лечить коронавирус
Лечение коронавируса похоже на лечение ОРВИ: нужно приминать противовирусные препараты и пить много жидкости, рассказал замгубернатора Иван Деев в рамках прямого эфира в Инстаграме.
По словам Деева, если человек почувствовал недомогание, то должен начать прием витаминов D, С, Е, селен, цинк.
«Вирус начинает развиваться в носу. Поэтому нельзя допускать вокруг себя присутствие людей с открытым носом. В этой связи используются противовирусные препараты — интерфероны, причем любые. Это может быть «Гриппферон», интерферон альфа и так далее. Далее идет группа препаратов, которые люди пьют, это противовирусные, это разные совершенно препараты: и «Арбидол», тот же самый «Ингавирин», «Триазавирин», «Изопринозин», «Коронавир», «Авифавир», «Арепливир» — много разных. Не нужно останавливаться на каком-то одном противовирусной препарате», — сказал Иван Деев.
Для успешного лечения необходимо выпивать до трех литров жидкости в день. Желательно, щелочной. Иван Деев отметил, что лучше всего подойдут «Карачинская» или «Омега».
Для лечения кашля нужно принимать препараты, разжижающую мокроту. Например, АЦЦ. Однако, так как эти препараты вызывают откашливание, на ночь их лучше не пить. Если у человека высокая температура, то необходимо принимать жаропонижающие.
Антибиотики назначаются не с первого дня, уточнил Иван Деев. По его словам, их необходимо пить, если высокая температура держится больше трех дней. При этом, антибиотики прописывают для предотвращения развития бактериальной пневмонии, а сам коронавирус они не лечат.
Он добавил, что телефон горячей линия для больных коронавирусом в Томской области: +7 (3822) 777-200 . Обращаться на нее могут пациенты, у которых положительный тест на коронавирус. Если врача у COVID-положительного пациента еще не было, операторы горячей линии вызовут скорую или направят на дом специалиста из поликлиники.
В настоящее время в Томской области коронавирусом болеют больше 3100 человек. В Томской области 44,3% свободного коечного фонда. Иван Деев отметил, что до перепрофилирования роддома №4 в ковид-госпиталь в Томске было 12% свободных коек. Власти региона открыли горячую линию для больных коронавирусом. Ее номер 777-200.
Что говорят эксперты?
В России нет четкого протокола лечения коронавируса. В России есть целых три лекарства от коронавируса: «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир», однако ряд независимых экспертов сомневаются в их эффективности.
«Легко заметить, что фуфломицины в России не выпускают от рака, гепатита С или туберкулеза. Их выпускают от простуд и гриппов, т.е. от болезней, которые носят массовый характер и от которых абсолютное большинство людей выздоравливает самостоятельно. Для того чтобы впаривать фуфломицин, нужна статистически значимая группа людей, которая его примет и скажет: «Ой, а я назавтра поправился», — писала Юлия Латынина в материале в «Новой газете».
Изначально ряд врачей говорили об эффективности противомалярийных препаратов. Однако независимыми исследованиями их эффективность также не доказана.
Добавим, что рекламу «Арбидола» в качестве лекарства от COVID-19 признала незаконной Федеральная антимонопольная служба, он не зарегистрирован в США и отсутствует в рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа.
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