Много пить и принимать витамины: как лечить коронавирус

Лечение коронавируса похоже на лечение ОРВИ: нужно приминать противовирусные препараты и пить много жидкости, рассказал замгубернатора Иван Деев в рамках прямого эфира в Инстаграме.

По словам Деева, если человек почувствовал недомогание, то должен начать прием витаминов D, С, Е, селен, цинк.





«Вирус начинает развиваться в носу. Поэтому нельзя допускать вокруг себя присутствие людей с открытым носом. В этой связи используются противовирусные препараты — интерфероны, причем любые. Это может быть «Гриппферон», интерферон альфа и так далее. Далее идет группа препаратов, которые люди пьют, это противовирусные, это разные совершенно препараты: и «Арбидол», тот же самый «Ингавирин», «Триазавирин», «Изопринозин», «Коронавир», «Авифавир», «Арепливир» — много разных. Не нужно останавливаться на каком-то одном противовирусной препарате», — сказал Иван Деев.





Для успешного лечения необходимо выпивать до трех литров жидкости в день. Желательно, щелочной. Иван Деев отметил, что лучше всего подойдут «Карачинская» или «Омега».





Для лечения кашля нужно принимать препараты, разжижающую мокроту. Например, АЦЦ. Однако, так как эти препараты вызывают откашливание, на ночь их лучше не пить. Если у человека высокая температура, то необходимо принимать жаропонижающие.





Антибиотики назначаются не с первого дня, уточнил Иван Деев. По его словам, их необходимо пить, если высокая температура держится больше трех дней. При этом, антибиотики прописывают для предотвращения развития бактериальной пневмонии, а сам коронавирус они не лечат.