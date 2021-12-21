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«Мне надоело там работать»: подозреваемый в поджоге «Ленты» объяснил свой поступок

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Подозреваемый в поджоге «Ленты» 33-летний томич Александр Ш. объяснил свой поступок тем, что ему надоело работать в гипермаркете, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным канала, он проработал в «Ленте» две недели.

«Мне надоело там работать! Я взял на полке «Уайт-спирит», облил пиротехнику и поджёг», — приводит канал цитату томича. После поджога он якобы ушел домой, где его и задержали полицейские.

Ранее о задержании 33-летнего томича сообщило УМВД по Томской области, объявившее, что причин своего поступка он «внятно пояснить не смог». МВД также сообщало, что у мужчины уже есть судимости по угловным статьям — SHOT пишет, что его судили за кражу и угон.

Как рассказали ТВ2 в пресс-службе «Ленты», мужчина был сотрудником одной из подрядных организаций гипермаркета. Ранее о возможном поджоге сообщала ТВ2 одна из сотрудниц гипермаркета. По ее словам, неизвестный мужчина облил товары жидкостью для розжига.

Напомним, пожар в «Ленте» начался примерно в 15 часов, сейчас его продолжают тушить. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. Пожару присвоен максимальный — четвертый — ранг опасности. На месте работает 29 единиц техники и 76 пожарных.

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