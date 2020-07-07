Младенца из Бурятии самолетом доставили в Томск на срочную операцию

Сотрудники медицины катастроф Республики Бурятия срочно транспортировали ребенка в томский НИИ кардиологии, сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

«Специалистами ТЦМК была осуществлена эвакуация младенца со сложнейшей клинической картиной в Томск путем санитарной авиации. Восьмимесячной девочке с диагнозом «врожденный порок сердца» требовалась экстренная операция, которую могут провести специалисты НИИ кардиологии Томского НИМЦ», — говорится на сайте ведомства.





При доставке ребенка сопровождала бригада из четырех медиков: врача анестезиолога-реаниматолога, сосудистого хирурга, медсестры-анестезиста и фельдшера. Самолет был оснащен специальным оборудованием, которое позволяет вести постоянный мониторинг состояния пациента. Ребенку предстоит операция.