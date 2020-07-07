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07 июля,
2020
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Младенца из Бурятии самолетом доставили в Томск на срочную операцию

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники медицины катастроф Республики Бурятия срочно транспортировали ребенка в томский НИИ кардиологии, сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

Младенца из Бурятии самолетом доставили в Томск на срочную операцию
Фото: Министерство здравоохранения Бурятии

«Специалистами ТЦМК была осуществлена эвакуация младенца со сложнейшей клинической картиной в Томск путем санитарной авиации. Восьмимесячной девочке с диагнозом «врожденный порок сердца» требовалась экстренная операция, которую могут провести специалисты НИИ кардиологии Томского НИМЦ», — говорится на сайте ведомства.


При доставке ребенка сопровождала бригада из четырех медиков: врача анестезиолога-реаниматолога, сосудистого хирурга, медсестры-анестезиста и фельдшера. Самолет был оснащен специальным оборудованием, которое позволяет вести постоянный мониторинг состояния пациента. Ребенку предстоит операция.

Младенца из Бурятии самолетом доставили в Томск на срочную операцию
Фото: Министерство здравоохранения Бурятии

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