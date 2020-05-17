Mitsubishi столкнулся с трактором и наехал на остановку в центре Томска

Сегодня рано утром произошло ДТП на проспекте Кирова. Водитель Mitsubishi Lancer столкнулся с трактором и наехал на остановку. Сейчас водитель авто находится в больнице, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло около 05:40 на проспекте Кирова, 39: столкнулись трактор «Беларус» и автомобиля Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился мужчина 2000 года рождения.





«По предварительным данным, после столкновения автомобиль продолжил движение и наехал на остановочный комплекс. В результате происшествия водитель иномарки для осмотра доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.





Обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудникам УМВД нужна помощь очевидцев. Их просят обращаться на улицу Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу по телефону 664-422.