Митинг за разумное развитие земель рядом с Наукой и Академгородком прошел в Томске

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Митинг, посвященный будущему развитию участка земли ТВЗ, прошел в Томске в переулке Плеханова. В мероприятии участвовали около 150 человек.

«Изначально, когда начиналось ТВЗ, то застройка на этой территории не планировалась. К тому же рядом с этим участком кладбище, поэтому зачем там строить многоэтажки. Сейчас есть хорошее предложение, чтобы компания ТДСК на этом участке разбила парк и посадила кедры. Сейчас идет программа, которую одобрил Владимир Путин, по созданию парков победы. У нас он вроде есть, в Лагерном саду. Но здесь можно создать второй, где будут высажены кедры по количеству людей, ушедших на фронт. Но, конечно, хочется, чтобы мэр города Иван Кляйн выделил компании ТДСК такой же участок для строительства в другом месте. Так как понятно, что им нужна альтернатива, что они покупали участок не для парка. Но такой поступок был бы благороден с их стороны», — прокомментировал ТВ2 один из организаторов митинга Алексей Кузьмин.

Участник митинга Василий Максимов считает, что этот участок изначально должны были развивать в рамках создания Технико-внедренческой зоны. Он подчеркивает, что району нужны школы и детские сады, но перед этим нужно создать условия — транспортную и инженерную инфраструктуру.

«Я проживаю в Академгородке и вижу, как он начинает застраиваться. Появилась ТВЗ, затем Наука. Изначально, когда Зуев предложил эту территорию под Академгородок, то предполагалось, что там будет лес, а в лесу жилые дома и институты. Но со временем, за 50 лет, выросли целые микрорайоны. Если появятся многоэтажки, то начнутся неудобства в плане транспорта, который пойдет через Академгородок. У нас нет нормальных магистралей, а их отсутствие приведет к возникновению новых пробок», — считает он.

Василия Максимова поддерживает его супруга Марина.

«Я за то, чтобы у молодых были перспективы в Томске, чтобы они не уезжали. Для этого нужны высокотехнологичные рабочие места. Когда появилась ТВЗ, мы радовались, что Томск действительно станет умным городом. Ведь в каждом городе десятки жилых районов, а районы, где могли бы развиваться умные технологии, есть не везде. Их единицы по России. У нас только с трибун говорят, что нужно развивать науку, высокие технологии, а на деле получается с точностью наоборот. Поэтому я возмущена, что федерация решила отказаться от развития ТВЗ», — подчеркнула женщина.

На митинге собирали подписи против массовой застройки территории. Также большинство участников выступали против вырубки деревьев, которая может последовать в результате строительства. Кроме того они попросили увеличить санитарную зону кладбища Бактин и проводить публичные слушания максимально прозрачно.