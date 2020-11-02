Мишустин призвал создать службу для доставки на дом лекарств от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране нужно организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с COVID-19. Об этом премьер заявил сегодня в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер также признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах остается сложной.

«Ситуация в субъектах пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий», – отметил Мишустин.





Он напомнил, что на прошлой неделе президент дал четкие указания о дальнейших шагах по преодолению распространения коронавирусной инфекции и поручил предусмотреть помощь регионам, которые в ней нуждаются. Помощь в размере 16 млрд рублей ушла на улучшение материально-технической базы медицинских организаций, закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования, а также медикаментов для пациентов, которые лечатся дома. «Эти средства Министерство здравоохранения и Министерство финансов оперативно довели до регионов. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации максимально быстро организовать закупочные процедуры и контроль за оказанием медицинской помощи и применением препаратов», — обратился Мишустин к губернаторам.