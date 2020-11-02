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02 ноября,
2020
Новости

Мишустин призвал создать службу для доставки на дом лекарств от COVID-19

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране нужно организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с COVID-19. Об этом премьер заявил сегодня в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер также признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах остается сложной. 

«Ситуация в субъектах пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания. Уровень заболеваемости все еще высокий», – отметил Мишустин.


Он напомнил, что на прошлой неделе президент дал четкие указания о дальнейших шагах по преодолению распространения коронавирусной инфекции и поручил предусмотреть помощь регионам, которые в ней нуждаются. Помощь в размере 16 млрд рублей ушла на улучшение материально-технической базы медицинских организаций, закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования, а также медикаментов для пациентов, которые лечатся дома. «Эти средства Министерство здравоохранения и Министерство финансов оперативно довели до регионов. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации максимально быстро организовать закупочные процедуры и контроль за оказанием медицинской помощи и применением препаратов», — обратился Мишустин к губернаторам.

И еще о лекарствах. В апреле этого года мы приняли ряд решений по упрощению многих процедур. В том числе по регистрации медицинских изделий и лекарств. Срок действия этих решений был установлен до конца этого года. Чтобы поставки необходимых препаратов и медицинских изделий не прерывались, продлим процедуру ускоренной регистрации еще на год – до 1 января 2022 года. Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым, — заявил сегодня Мишустин.

Напомним, что «Новая газета» опубликовала расследование, согласно которому причина дефицита лекарств практически по всей России — это новая система маркировки лекарств, которая вступила в действие с 1 июля 2020 года. Система попросту не работает: подолгу зависает. И сотни тысяч упаковок стоят нерастаможенные или не могут покинуть склады производителей. Об этом ТВ2 рассказывали и директора томских аптечных складов, и собственно аптек еще две недели назад. До сир пор ситуация не изменилась и недорогие препараты, необходимые больным COVID-19​, в Томске очень сложно раздобыть. В аптеках закончились даже витамины.

Как выйдут из ситуации и где найдут лекарства региональные власти, которые в ближайшее время получат 40 млн рублей на закупку бесплатных лекарств для больных СOVID-19, узнаем уже в ближайшее время.

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