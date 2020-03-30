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30 марта,
2020
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Мишустин предложил распространить режим самоизоляции, введенный в Москве, на всю Россию

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил регионы проработать введение мер по борьбе с распространением коронавируса, аналогичных принятым в Москве, сообщает «Интерфакс».


«Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.


Мэрия Москвы объявила с 30 марта режим полной самоизоляции для жителей города. Предполагается, что москвичи смогут покидать квартиры только в строго определенных случаях, например, чтобы доехать до работы или дойти до ближайшего магазина. Аналогичные меры приняли и власти Московской области.


Принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», сказал Мишустин.

В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона также принял ограничительных мер, однако ряд жителей региона попросили их расширить. В частности, они настаивают на закрытии торговых центров и детских садов.



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