«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина

«Об искусстве фотографии сказано много. Умно, глубоко, точно, пафосно, местами даже излишне пафосно. Но есть одна фраза, которая максимально точно характеризует Валерия Доронина, как профессионала: "Камера – это инструмент, который учит людей видеть без камеры". Да, наверное, эти слова можно отнести к любому фотохудожнику, но именно в случае с Валерием я лично и часто видел, как он умеет видеть без камеры. Чтобы потом взять камеру в руки, дав тем самым всем нам возможность увидеть то, что видит он. Как он это видит, я не знаю. Не понимаю. Я - не вижу. И только потом, глядя на результат, развожу руками - мол, мастер есть мастер...», — написал о коллеге Владислав Халин.