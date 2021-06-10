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10 июня,
2021
14
фото
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«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Персональная фотовыставка Валерия Доронина открывается 11 июня в 17.00 в Томском областном художественном музее. На ней будет представлено 70 работ автора из серий «Победное», «Край родной», «Подводное плавание», «Мир, в котором я живу».

Валерий Доронин
Валерий Доронин

В 2020 году Валерий Доронин стал победителем III Областного конкурса художественной фотографии Томск-2020. Валерий профессионально занимается фотографией с 1995 года. Участвовал в различных издательских проектах. Много лет Валерий Доронин вместе с журналистом Владиславом Халиным занимался проектом «Хозяин тайги». 

«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина

«Об искусстве фотографии сказано много. Умно, глубоко, точно, пафосно, местами даже излишне пафосно. Но есть одна фраза, которая максимально точно характеризует Валерия Доронина, как профессионала: "Камера – это инструмент, который учит людей видеть без камеры". Да, наверное, эти слова можно отнести к любому фотохудожнику, но именно в случае с Валерием я лично и часто видел, как он умеет видеть без камеры. Чтобы потом взять камеру в руки, дав тем самым всем нам возможность увидеть то, что видит он. Как он это видит, я не знаю. Не понимаю. Я - не вижу. И только потом, глядя на результат, развожу руками - мол, мастер есть мастер...», — написал о коллеге Владислав Халин.

«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина
«Мир, в котором я живу»: в Художественном музее открывается выставка фотографа Валерия Доронина

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