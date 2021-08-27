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Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину новосибирского «Вектора»

ТВ2 ТВ2

Минздрав зарегистрировал новую вакцину от коронавируса Эпиваккорона-Н», разработанную в новосибирском центре вирусологии «Вектор». В производство она выйдет под брендом Aurora-CoV. Это «вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19». 

Карточка «Эпиваккороны-Н» появилась в госреестре лекарственных препаратов Минздрава 26 августа, пишет Тайга.инфо. Как известно из описания, вакцина будет ставится с перерывом в 21 день, подходит для людей от 18 до 60 лет. Как побочные эффекты при вакцинации указаны боль в месте укола, кратковременное повышение температуры тела и в редких случая аллергическая реакция в виде отека Квинке.

«Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что новосибирская вакцина «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных новообразованиях, иммунодефиците.

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