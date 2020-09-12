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12 сентября,
2020
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Минздрав: вакцина от коронавируса отправлена во все регионы России

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Первые небольшие партии российской вакцины «Спутник V» доставят в регионы России до 14 сентября, они уже отгружены, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Минздрав: вакцина от коронавируса отправлена во все регионы России

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург пообещал, что препарат обеспечит иммунитет к COVID-19 минимум на два года.

В сентябре первая партия вакцины поступила в гражданский оборот. В первую очередь она будет доставлена в медицинские учреждения, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. По оценкам, в 2020–2021 годах российскую вакцину получат более 1 млрд человек из 30 стран.

Иностранные ученые отнеслись к разработанной отечественной вакцине скептически. Они отметили, что ряд тестов в рамках исследования не проводился. По данным «Левада центра», российская вакцина от коронавируса вызывает доверие только у 13 % опрошенных.

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