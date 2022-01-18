Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинации от ковида

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Михаил Мурашко.

К бессрочным противопоказаниям отнесены тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцин, и тяжелые осложнения после предыдущих вакцинаций.

Временными противопоказаниями являются тяжелые инфекционные и респираторные заболевания.

Помимо этого, противопоказанием к «Ковиваку» и «Эпиваккороне» являются злокачественные новообразования.