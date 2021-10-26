Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19
Новости

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19

ТВ2 ТВ2

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, которые россияне получили до этой даты, автоматически переоформят на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года.

Фото: 
Автор: 
-
-

Утвержденная форма сертификата уместилась на двух страницах. В ее пункты входят:

♦персональные данные пациента;

♦данные о прививке — дата, какой препарат использовался, где делали укол;

♦информация о медицинских противопоказаниях, если такие есть; 

♦информация о перенесенном COVID-19, если человек все же переболел инфекцией.

На первой странице сертификата в верхнем углу будет стоять QR-код.

Сам сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Документ будет формироваться одновременно на русском и английском языках. Получить его можно будет и в бумажном виде, например, через МФЦ.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.