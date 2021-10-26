Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, которые россияне получили до этой даты, автоматически переоформят на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года.

Утвержденная форма сертификата уместилась на двух страницах. В ее пункты входят:

♦персональные данные пациента;

♦данные о прививке — дата, какой препарат использовался, где делали укол;

♦информация о медицинских противопоказаниях, если такие есть;

♦информация о перенесенном COVID-19, если человек все же переболел инфекцией.

На первой странице сертификата в верхнем углу будет стоять QR-код.



Сам сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Документ будет формироваться одновременно на русском и английском языках. Получить его можно будет и в бумажном виде, например, через МФЦ.