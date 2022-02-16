Минздрав разрешил использовать первый компонент «Спутник V» для ревакцинации

Первый компонент вакцины «Спутник V» начнут использовать для повторной вакцинации граждан, соответствующие изменения Министерства здравоохранения внесены в инструкцию по применению вакцины. Ранее пройти ревакцинацию можно было только лайт-версией или полноценным «Спутником».

«Регионам рекомендовали использовать первую дозу вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации жителей. Также мы продолжаем использовать для этого препарат «Спутник Лайт». При наличии двух видов вакцин в пункте вакцинации гражданам будет предоставляться выбор вакцины», — рассказал глава департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Повторную вакцинацию, согласно данным на 18 января, прошли 93 тысячи жителей региона. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Томской области составляет 57,9%.

Также в начале февраля в Томской области стартовала вакцинация от коронавируса подростков 12-17 лет. Прививки ставят при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. В ноябре прошлого года Центр им. Гамалеи, разработавший «Спутник», обратился в Минздрав с просьбой разрешить клинические испытания вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.