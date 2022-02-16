Минздрав разрешил использовать первый компонент «Спутник V» для ревакцинации

Первый компонент вакцины «Спутник V» начнут использовать для повторной вакцинации граждан, соответствующие изменения Министерства здравоохранения внесены в инструкцию по применению вакцины. Ранее пройти ревакцинацию можно было только лайт-версией или полноценным «Спутником».
«Регионам рекомендовали использовать первую дозу вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации жителей. Также мы продолжаем использовать для этого препарат «Спутник Лайт». При наличии двух видов вакцин в пункте вакцинации гражданам будет предоставляться выбор вакцины», — рассказал глава департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
Повторную вакцинацию, согласно данным на 18 января, прошли 93 тысячи жителей региона. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Томской области составляет 57,9%.
Также в начале февраля в Томской области стартовала вакцинация от коронавируса подростков 12-17 лет. Прививки ставят при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. В ноябре прошлого года Центр им. Гамалеи, разработавший «Спутник», обратился в Минздрав с просьбой разрешить клинические испытания вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.
В конце января в Томской области начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом, эксперты связывают это с распространением более заразного штамма ковида, получившего обозначение «омикрон». С 10 по 14 февраля в регионе фиксировали более тысячи случаев заражения ковидом, 15 февраля заболеваемость резко упала — до 889 случаев.
С 1 февраля в Томской области в связи с ростом заболеваемости ковидом приостановлена плановая медицинская помощь (исключение — пациенты, для которых отсрочка медицинской помощи критична). Заполняемость посадочных мест на всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях не должна превышать 50%.