Минздрав рассказал, как лечить COVID в легкой форме

Министерство здравоохранения России разработало и выпустило памятку для пациентов, которые болеют COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно памятке, людям, которые сделали прививку или ревакцинировались в течение последних шести месяцев и при этом переносят COVID-19 бессимптомно, не требуется лечение, но необходима самоизоляция.

Они могут получить лист нетрудоспособности. Им также рекомендовано измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.