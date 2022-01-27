Минздрав рассказал, как лечить COVID в легкой форме

Министерство здравоохранения России разработало и выпустило памятку для пациентов, которые болеют COVID-19 в легкой форме или бессимптомно. Документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно памятке, людям, которые сделали прививку или ревакцинировались в течение последних шести месяцев и при этом переносят COVID-19 бессимптомно, не требуется лечение, но необходима самоизоляция.
Они могут получить лист нетрудоспособности. Им также рекомендовано измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.
Если температура тела превысила 38 градусов и держится более двух суток, необходимо обратиться в поликлинику. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95 процентов, и/или учащение дыхания, то необходимо вызвать скорую помощь.
Помещение, в котором находится больной, необходимо регулярно, раз в три часа, проветривать. Больному следует соблюдать питьевой режим, измерять температуру тела не реже трех раз в сутки. По возможности измерять пульсоксиметром сатурацию (уровень кислорода в крови), а также использовать противовирусные препараты и капли для носа, солевые растворы при насморке и заложенности носа. Препараты, которые назначены на регулярной основе, надо принимать в той же дозировке.
Заболевшего ребенка нужно оставить дома, отправлять в детский сад или школу его нельзя. Минздрав также призвал не заниматься самолечением, а строго выполнять рекомендации врачей. Отдельно министерство выделило предупреждение о том, что детей нельзя самостоятельно лечить антибиотиками — их может назначить только врач-педиатр при необходимых показаниях.