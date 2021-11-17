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Минздрав предложил поощрять медработников деньгами за каждого привитого от коронавируса

ТВ2 ТВ2

Министерство здравоохранения России предложило поощрять медработников, отвечающих за вакцинацию от ковида. Ведомство разработало схему распределения стимулирующих выплат. В проекте постановления предлагается разный порядок распределения выплат в зависимости от типа вакцины.

В случае двухкомпонентной вакцины 60 рублей получит медработник, направивший человека на вакцинацию. Еще по 40 рублей получат те, кто осматривал человека на первом и втором этапе вакцинации. Для тех, кто вводил первую и вторую дозу вакцины, предусмотрено по 30 рублей.

Если речь идет об однокомпонентной вакцине, то медработник, направивший человека на прививку, получит 90 рублей. Еще 60 рублей получит тот, кто провел осмотр до и после вакцинации, а 50 рублей — тот, кто сделал прививку.

Если один медицинский работник провел несколько процедур, то выплаты суммируются.

Также Минздрав предложил при расчете учитывать выплату районного коэффициента к зарплате, процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и регионах с особыми климатическими условиями.

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