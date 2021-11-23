Минздрав предложил новые правила получения водительских медсправок

Минздрав подготовил новые правила проверки водителей на наркотики, пишет «Ъ». Ведомство предлагает проводить лабораторные исследования для групп риска, в которые входят «водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

Сейчас для получения водительской медсправки осмотр у психиатра-нарколога также обязателен. Если врачу кажется, что у пациента есть наркотическая или алкогольная зависимость, он может попросить дополнительно сдать анализы крови и мочи. Решение остается на усмотрение нарколога, процедура осмотра точно не регулируется.

Теперь же наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональную неустойчивость» или другие признаки наркологических расстройств, будут назначать дополнительные обследования. Также пройти проверку должны будут водители, которым возвращают удостоверение после истечения срока лишения прав.

Директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин раскритиковал предложенные симптомы. По его словам, инъекционных наркоманов сейчас не осталось, да и они вряд ли пойдут получать водительские права, потому что это «совершенно другая социальная страта». Остальные признаки эксперт считает «чрезвычайно субъективистским». «Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?» — поинтересовался он.

Новые правила медосвидетельствования Минздрав подготовил еще в 2019 году. Изначально планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов, но в итоге от них решили отказаться.

В прошлом году в России выросло число водителей, которых остановили на дороге в состоянии наркотического опьянения. По сравнению с данными 2019 года этот показатель вырос на 5%, было выявлено 22,4 тысячи таких водителей. При этом число пьяных водителей на дорогах практически не изменилось, оно увеличилось на 0,3%.