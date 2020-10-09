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09 октября,
2020
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Минздрав порекомендовал россиянам оставаться дома в предстоящие выходные

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов порекомендовал всем провести выходные дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Минздрав порекомендовал россиянам оставаться дома в предстоящие выходные

«В настоящее время в ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», — приводит издание слова Алексея Кузнецова.


Он попросил воздержаться «от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта».

«Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе - COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших», —  сказал Кузнецов.


Добавим, что за весь период в Томской области установлены 8323 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6660, умерших 90.

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