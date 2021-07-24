Минздрав обновил методические показания к вакцинации от ковида

Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — сообщили в министерстве.

В методичке отмечается, что вакцина от коронавируса не представляет опасность для беременных женщин и их плода. К категории беременных, у которых может развиться тяжелое течение COVID-19, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и заболеваниями печени.

«Применять вакцину Гам-Ковид-Вак («Спутник V») при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Т.е. целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — говорится в методичке.

Также отсутствуют ограничения для вакцинации препаратом «Спутник V» для граждан с онкологическими заболеваниями. Отмечается, что прививать онкологических пациентов, получающих лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендовано по меньшей мере за две недели до начала такого лечения, интервала между курсами, начала или завершения лучевой терапии.

«Если пациенту с онкозаболеванием запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции (в ряде источников звучат несколько дней до хирургического вмешательства) либо после выписки из хирургического стационара», — уточнили в Минздраве.

В свою очередь, вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» противопоказана в случае тяжелых форм аллергии, злокачественных опухолей и при первичном иммунодефиците.

К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации всеми российскими вакцинами, относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или препарату, содержащему аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания.