Минздрав назвал регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Жители Томской области за год потеряли более шести лет жизни. Об этом свидетельствует показатель «Потерянные годы жизни» (ПГЖ), разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки преждевременных смертей и отраженный в соответствующей системе Минздрава РФ. В Томской области в 2020 году он был равен 6,14. В 2015 году регион находился в «зеленой» зоне рейтинга с показателем 6,01.

Министерство здравоохранения разработало систему «Потерянные годы жизни», позволяющую оценивать уровень преждевременной смертности. С помощью системы, специалисты ведомства вычислили регионы, жители которых потеряли больше всего лет. Лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором месте оказалась Чеченская Республика (7,18), третье занял Ненецкий автономный округ (7,17 лет). В первую пятерку также попали Республика Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91).

По данным Минздрава, основной причиной преждевременных смертей являются сердечно-сосудистые заболевания. Следом идут онкологические заболевания, болезни органов пищеварения и коронавирус.

В целом, система сравнивает смертность с предельной продолжительностью жизни. К 2050 году данный показатель должен достигнуть 92 лет. При этом, по стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года. Этот показатель впервые снизился с 2003 года. И для женщин, и для мужчин он упал одинаково — примерно на 1,75 года.