Минздрав исключил высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю гериатрия

Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», исключив оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). При этом ведомство подчеркивает, что ВМП получат все россияне вне зависимости от возраста.





«Медицинские показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации. Следует отметить, что Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента», — говорится в сообщении Минздрава.





Там отмечается, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи регулируется отдельным документом. Кроме того, есть утвержденный перечень конкретных видов ВМП, и все они включены в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи.