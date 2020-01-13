Минздрав исключил высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю гериатрия
Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», исключив оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). При этом ведомство подчеркивает, что ВМП получат все россияне вне зависимости от возраста.
«Медицинские показания к оказанию ВМП определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации. Следует отметить, что Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента», — говорится в сообщении Минздрава.
Там отмечается, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи регулируется отдельным документом. Кроме того, есть утвержденный перечень конкретных видов ВМП, и все они включены в программу государственных гарантий оказания медицинской помощи.
В России специальность «гериатр» признана в 1995 году. В 2018 году гериатрическую помощь включили в ОМС. Согласно законодательству, приблизительно на 20 тысяч человек пожилого и старческого возраста, прикрепленных к поликлинике, должен быть один такой врач.
Ранее сообщалось, что СибГМУ разработал специальный цикл по гериатрии. В 2019 году в Северской клинической больнице было открыто отделение гериатрии на десять коек. Еще одно отделение появится летом этого года в томской горбольнице № 2. Оказывать амбулаторную помощь планируется в Северской клинической больнице, больнице № 2, горбольнице № 3, МСЧ № 2, поликлиниках №№ 1 и 4, Колпашевской и Асиновской районных больницах.
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