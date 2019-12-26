Минздрав: 16 человек пострадали при крушении вертолета в Красноярском крае

16 человек обратились за медпомощью после крушения вертолета в поселке Байкит, сообщает минздрав Красноярского края. Ранее было известно о шести пострадавших.

Авария случилась рядом с поселком Байкит. При взлете вертолет попал в снежный вихрь и «совершил жесткую посадку» в аэропорту Байкита.





Вечером 25 декабря за медпомощью обратились 16 пострадавших. Пятерых госпитализировали: двоих с переломами и троих с ушибами легкой тяжести. Остальных пострадавших осмотрели и отпустили домой с травмами легкой и средней тяжести.





Издание Znak.com сообщает, что СКР по Красноярскому краю возбудил дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».





«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении следкома.



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