«Теперь все, к чему он прикасается, становится иностранным агентом»: Минюст внес «Иркутский союз библиофилов» в реестр «иноагентов»

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-«иностранных агентов» фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов»* и общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы»*. Обе организации основаны людьми, которые ранее были включены в этот список. Таким образом, число признанных СМИ-«иноагентами» изданий, людей и организаций достигло 97. 80 из них были внесены в реестр в 2021 году. «Иркутский союз библиофилов» был учрежден политологом, журналистом и координатором движения «Голос»** в Иркутской области Алексеем Петровым*. ООО «Честные выборы» учреждено включенными в реестр региональными координаторами «Голоса»** — Аркадием Любаревым*, Владимиром Жилкиным*, Владимиром Жилинским*, Софьей Ивановой*, Инной Карезиной*, Полиной Костылевой*, Александром Лютовым*, Ильей Пигалкиным*, Михаилом Тихоновым*, Артемом Важенковым*, Александром Грезевым*, Андреем Гусевым*, Владимиром Егоровым*, Вероникой Катковой*, Екатериной Кильтау*, Виталием Ковиным*, Алексеем Петровым* и Сергеем Пискуновым*.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. Обязанность по созданию (регистрации) в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» (статья 25.1)», — говорится в сообщении Минюста России.

То есть в данном случае речь идет об исполнении законодательства об «иноагентах», согласно которому физические лица, признанные СМИ-иноагентами, обязаны зарегистрировать юридическое лицо для отчета. «Действительно, ООО «Честные выборы» было недавно вынуждено зарегистрировано 18 моими коллегами и в Минюст направлены соответствующие уведомления. Одним из соучредителей стал координатор «Голоса»**, историк Алексей Петров* из Иркутска. При этом закон обязывает уведомить и о других ранее учрежденных юрлицах, но не предполагается, что и они автоматом будут включены в реестр СМИ-иноагентов», — написал в Facebook сопредседатель движения «Голос»**, правозащитник Григорий Мельконьянцон. По мнению Мельконьянцона, фонд «Иркутский союз библиофилов», в котором Алексей Петров числится руководителем, внесен в реестр «иноагентов» по ошибке. Так как он был создан еще в 2018 году, а в Министерстве юстиции России решили, что юрлицо создано во исполнении закона о СМИ-иноагентах.

Автор: Алексей Петров* Лекция на заседании «Иркутского союза библиофилов»*

Журналист ТВ2 связался с председателем «Иркутского союза библиофилов»* Григорием Хенох и узнал подробнее, чем занимается фонд: «Мы основали «Иркутский союз библиофилов», общество книголюбов, в январе 2018 года. Каждую последнюю субботу месяца мы собираемся, разговариваем про книжки. Каждый из нас коллекционирует разные книги. Кто-то с автографами, кто-то старые, кто-то определенного автора или определенного издательства. Все наши публичные встречи проходят на камеру, так как мероприятие является просветительским. Мы публикуем записи в нашей группе в Facebook. За четыре года их уже было где-то 150 или даже 200. Иногда делаем выставки», — говорит Григорий.

Он уточнил, что их фонд никак не связан с коммерцией, поэтому совершенно никакие деньги через «Иркутский союз библиофилов» не проходят и никогда не проходили. Просто собрание любителей книг, которые встречаются для общения по общему интересу.

«Просто один из наших членов общества был признан месяц назад иностранным агентом как физическое лицо — Алексей Викторович Петров*. Видимо, теперь все, к чему он прикасается, автоматически становится иноагентом. Потому что мы никогда ни о чем, кроме книг, в нашем Союзе не говорили. Не знаю, как теперь это признание отразится на нас с юридической точки зрения. Мы еще это не обсуждали, более того — еще даже не все члены в курсе. На днях все соберемся, встретимся с юристами и узнаем. Но я уточню еще раз — у нас просветительская, образовательная, популяризующая деятельность. Мы на добровольных началах занимаемся книжками», — объясняет Хенон.

Добавим, на этой неделе Совет по правам человека при президенте страны и Союз журналистов России направили в Государственную думу поправки к закону об «иноагентах». Они предлагают предупреждать НКО, СМИ и граждан о намерении внести их в реестр иностранных агентов за три месяца до принятия такого решения. Также отмечается, что международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом. Напомним, в середине сентября независимые российские медиа и некоммерческие общественные организации опубликовали петицию с требованием отменить законодательство об иностранных агентах. Подписавшие петицию считают, что законодательство откровенно дискриминационно и неправовое, так как оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о правах человека.