Минюст внес еще восьмерых человек в реестр «иноагентов»

Министерство юстиции пополнило реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента». В него вошли еще восемь человек.

Так, физлицами-«иноагентами» признаны галерист Марат Гельман, писатель Виктор Шендерович, журналисты «Радио Свобода»* Иван Беляев и Елена Владыкина, главный редактор онлайн-журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы панк-группы Pussi Riot Ника Никульшина и Надежда Толоконникова, а также Андрей Алексеев, основатель ярославского киноклуба «Нефть», в котором проходили встречи, в том числе, с известными оппозиционерами.

Минюст пояснил что согласно полученным от госорганов сведениям, люди, пополнившие список, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование». Теперь реестр СМИ-«иностранных агентов» насчитывает 111 физических и юридических лиц.

Закон об «иностранных» агентах в России появился в 2012 году, изначально этот статус присваивали только некоммерческим организациям, но постепенно закон дополнялся. С 2017 года в реестр «иноагентов» вносят средства массовой информации, а с 2019 в него могут попасть и физические лица. Также «иностранным агентом» могут объявить объединения, не имеющие юридического лица.

Минюст далеко не всегда раскрывает причины внесения того или иного издания или физлица в реестр. При этом закон написан так, что поводом для включения в список «иноагентов» может стать любой перевод из-за рубежа: полученная журналистом международная премия, пожертвование от читателей или перевод от родственника, живущего за границей.

В ноябре Совет по правам человека при президенте и Союз журналистов России направили в Госдуму поправки к закону об «иноагентах». Они предлагают предупреждать НКО, СМИ и граждан о намерении внести их в реестр за три месяца до принятия такого решения. Также авторы поправок настаивают, что международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом.

*Признано в России СМИ-«иностранным агентом»