Минюст внес «Голос» в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

«Голос» внесли в реестр на основании того, что движение получило денежные средства от гражданки Армении, сообщается на сайте минюста.

«У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться правом, которое Конституционный Суд России считает гарантией признания обществом итогов голосования», — написал в своем телаграм-канале сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. — И эта атака делается максимально демонстративно.

В официальном заявлении «Голос» сообщил, что движение продолжит работу, несмотря на новый статус. «Это «иноагентство» уже не первое в истории «Голоса» — мы были в числе первых НКО, удостоенных этого звания еще в 2013 году, теперь этот статус присвоен движению без прав юридического лица. И в этой странной ситуации deja vu мы знаем одно: «Голос» продолжил работать тогда, продолжит и сейчас», — говорится на сайте движения.

Напомним, в 2013 году «Голос» признали организацией-иноагентом, а в 2016 году ликвидировали по иску минюста. После ликвидации движение продолжило работу как незарегистрированная организация.