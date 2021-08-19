{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Минюст внес «Голос» в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов
Новости

Минюст внес «Голос» в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Министерство юстиции внесло движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. «Голос» стал первым в новом реестре Минюста.

Автор:  «Ведомости»

«Голос» внесли в реестр на основании того, что движение получило денежные средства от гражданки Армении, сообщается на сайте минюста. 

«У нас нет сомнений, что нынешняя атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования — это попытка помешать гражданам России воспользоваться правом, которое Конституционный Суд России считает гарантией признания обществом итогов голосования», — написал в своем телаграм-канале сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. — И эта атака делается максимально демонстративно.

В официальном заявлении «Голос» сообщил, что движение продолжит работу, несмотря на новый статус. «Это «иноагентство» уже не первое в истории «Голоса» — мы были в числе первых НКО, удостоенных этого звания еще в 2013 году, теперь этот статус присвоен движению без прав юридического лица. И в этой странной ситуации deja vu мы знаем одно: «Голос» продолжил работать тогда, продолжит и сейчас», — говорится на сайте движения.

Напомним, в 2013 году «Голос» признали организацией-иноагентом, а в 2016 году ликвидировали по иску минюста. После ликвидации движение продолжило работу как незарегистрированная организация. 

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.