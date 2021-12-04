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  3. Минюст внес четверых журналистов «Радио Свободы»* в реестр СМИ-«иноагентов»
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Минюст внес четверых журналистов «Радио Свободы»* в реестр СМИ-«иноагентов»

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Министерство юстиции включило журналистов Алину Григорьеву, Андрея Григорьева, Регину Гималову и Регину Хисамову в список СМИ-«иностранных агентов». Все они сотрудничали с изданиями «Idel.Реалии»* или «Крым.Реалии»* (татаро-башкирское и крымское подразделение «Радио Свободы»* соответственно).

Кроме того, Минюст внес в список некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента» общество «Гражданин.Армия.Право», занимающееся защитой прав призывников и военнослужащих. Теперь реестр СМИ-«иноагентов», в который помимо изданий включают и физических лиц, насчитывает 103 позиции. В перечне НКО-«иностранных агентов» уже 75 организаций.

Закон об «иностранных» агентах в России появился в 2012 году, изначально этот статус присваивали только некоммерческим организациям, но постепенно закон дополнялся. С 2017 года в реестр «иноагентов» вносят средства массовой информации, а с 2019 в него могут попасть и физические лица. Также «иностранным агентом» могут объявить объединения, не имеющие юридического лица.

Минюст далеко не всегда раскрывает причины внесения того или иного издания или физлица в реестр. При этом закон написан так, что поводом для включения в список «иноагентов» может стать любой перевод из-за рубежа: полученная журналистом международная премия, пожертвование от читателей или перевод от родственника, живущего за границей. 

В ноябре Совет по правам человека при президенте и Союз журналистов России направили в Госдуму поправки к закону об «иноагентах». Они предлагают предупреждать НКО, СМИ и граждан о намерении внести их в реестр за три месяца до принятия такого решения. Также авторы поправок настаивают, что международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом.

*Признаны в России СМИ-«иностранным агентом»

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