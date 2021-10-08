Минюст России внес в список иноагентов девять журналистов

Напомним, что статус «иноагента»с 2012 года могут получить зарегистрированные в России некоммерческие организации, а с 2020 года — и незарегистрированные общественные объединения, которые, по мнению российского правительства: получают иностранное финансирование или участвуют в «политической деятельности», под которой понимается любая публичная деятельность. За невыполнение закона нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.