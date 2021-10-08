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  3. Минюст России внес в список иноагентов девять журналистов
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Минюст России внес в список иноагентов девять журналистов

ТВ2 ТВ2

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иногентов девять журналистов и три компании, сообщает пресс-служба ведомства. 

В реестр включены директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, журналисты Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. 

Также реестр включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat.

Теперь в реестре СМИ-иногентов 85 позиций

Ранее иностранными агентами были признаны издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект» и «Радио Свобода».

После этого российские журналисты и правозащитники просили подписать петицию с требованием отменить закон об «иноагентах», так как это дискриминационный закон и является актом давления на СМИ и гражданское общество.

Напомним, что статус «иноагента»с 2012 года могут получить зарегистрированные в России некоммерческие организации, а с 2020 года — и незарегистрированные общественные объединения, которые, по мнению российского правительства: получают иностранное финансирование или участвуют в «политической деятельности», под которой понимается любая публичная деятельность. За невыполнение закона нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

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