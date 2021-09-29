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Минюст РФ включил «ОВД-Инфо» и «Медиазону» в список СМИ — «иностранных агентов»

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Правозащитная организация «Зона права» и ООО «ЗП» — компания-учредитель издания «Медиазона» — объявлены «иностранными агентами». Такой же статус получил медиапроект «ОВД-Инфо». Об этом сообщается на сайте Минюста.

Кроме того, в реестр СМИ — «иностранных агентов» включены еще 22 человека. В их числе учредитель «Медиазоны» Петр Верзилов и ее главред Сергей Смирнов.

Также в список «иноагентов» попали руководители ряда региональных отделений движения «Голос» (признан Минюстом иноагентом ранее). Среди них глава алтайского отделения «Голоса» Екатерина Кильтау и иркутского отделения — Алексей Петров.

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