Организация «Туба калык», которая изучает один из древнейших народов Сибири, объявлена иноагентом

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», региональную национально-культурную общественную организацию «Туба калык — Тубалары»*. Запись об этом появилась в соответствующем реестре 3 февраля.
Организация «Туба калык» занимается проблемами коренного малочисленного народа тубалары. Это один из древнейших народов Сибири, представители которого живут в нескольких районах Республики Алтай.
По последней переписи тубаларов насчитывается 1965 человек. Ныне тубалары имеют статус коренного малочисленного народа.
Причина внесения организации в список иноагентов не уточняется.
В самой организации прокомментировали произошедшее так: «Почему? Что не так с нами? Или мы что-то не так делаем? Или мы в правильном направлении...».
*признано Минюстом НКО-иноагентом