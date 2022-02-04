Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Организация «Туба калык», которая изучает один из древнейших народов Сибири, объявлена иноагентом
Новости

Организация «Туба калык», которая изучает один из древнейших народов Сибири, объявлена иноагентом

ТВ2 ТВ2

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», региональную национально-культурную общественную организацию «Туба калык — Тубалары»*. Запись об этом появилась в соответствующем реестре 3 февраля. 

Организация «Туба калык» занимается проблемами коренного малочисленного народа тубалары. Это один из древнейших народов Сибири, представители которого живут в нескольких районах Республики Алтай.

Автор:  www.facebook.com/tubakalyk
Автор:  www.facebook.com/tubakalyk

По последней переписи тубаларов насчитывается 1965 человек. Ныне тубалары имеют статус коренного малочисленного народа.

Причина внесения организации в список иноагентов не уточняется.

В самой организации прокомментировали произошедшее так: «Почему? Что не так с нами? Или мы что-то не так делаем? Или мы в правильном направлении...».

 

*признано Минюстом НКО-иноагентом

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.