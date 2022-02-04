Организация «Туба калык», которая изучает один из древнейших народов Сибири, объявлена иноагентом

Организация «Туба калык» занимается проблемами коренного малочисленного народа тубалары. Это один из древнейших народов Сибири, представители которого живут в нескольких районах Республики Алтай.

По последней переписи тубаларов насчитывается 1965 человек. Ныне тубалары имеют статус коренного малочисленного народа.

Причина внесения организации в список иноагентов не уточняется.

В самой организации прокомментировали произошедшее так: «Почему? Что не так с нами? Или мы что-то не так делаем? Или мы в правильном направлении...».

*признано Минюстом НКО-иноагентом