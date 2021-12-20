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«Минус шесть в помещении»: Центр памяти раскулаченных в томской Палочке остался без отопления

ТВ2 ТВ2

Первый в стране Центр памяти раскулаченных, что находится в томской Палочке, остался без отопления. 18 декабря в здании музея случилась авария — сгорел котел после планового отключения и включения электричества в поселке.

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«Накануне предупредили, что света не будет с 10 до 13 часов, — рассказывает по телефону ТВ2 соосновательница Центра Ирина Янченко. — В половине первого подошла к Центру посмотреть — как там котел. Было 12.37, и свет уже дали. Открываю дверь — а там все в дыму. Котел взорвался. Перепад напряжения, как мне объяснил местный энергетик. В итоге вышла из строя отопительная система, сгорел один светильник, насос, отваливаются обои...».

Устранить последствия аварии быстро не получилось. Кто и на какие средства должен восстанавливать отопление в музее — вопрос пока открытый. В Верхнекетском районе сейчас стоят морозы. На выходных и в начале этой недели в Палочке столбик термометра опускался до -30°C. Чтобы не перемерзли трубы внутри здания Центра, их решили разрезать и слить из них воду.

«В помещении сейчас минус шесть, — говорит Ирина Янченко. — Предметы могут испортиться, а все наши труды — пропасть. Центр Памяти прекращает свое существование, так получается?».
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Фото предоставлено Ириной Янченко -
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Напомним, что Центр памяти раскулаченных в томской Палочке, который открылся в конце августа 2020 года на деньги президентского гранта, уже к середине декабря того же года оказался на грани закрытия из-за долгов за свет. Как рассказывала тогда ТВ2 Ирина Янченко, проблема возникла из-за того, что под Центр вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением было выделено здание 2-этажной закрытой много лет назад школы. Власти настояли на установке в здании школы неэкономичного электрического котла, который расходовал энергии на несколько десятков тысяч рублей в месяц. Столь высокие расходы на комуслуги в грант заложены не были, поэтому у Центра памяти стал копиться долг. К середине декабря 2020 года он составил 70 тысяч рублей, и создательниц Центра предупредили об отключении света. При помощи краудфандинга тогда удалось собрать более 140 тысяч рублей на оплату части долга. Но в глобальном смысле это проблему не решило — только за нынешние октябрь, ноябрь и декабрь накопился новый долг в 120 тысяч рублей. Всего Центр должен за электричество более 180 тысяч.

После выхода из строя котла Ирина Янченко написала обращение к энергетикам с требованием разобраться в случившемся и возместить затраты по ремонту Центра. Скорее всего, это ее предложение будет рассматриваться в судебном порядке. И решение по нему будет вынесено нескоро.

«Физически нужен новый котел, — говорит Ирина Янченко. — В прошлый раз я брала самый оптимальный за 13 тысяч рублей. Трубы сварить несложно. А вот установка нового котла сложность представляет — у нас в Палочке таких специалистов нет. Только в Белом Яру. И они запросили с меня 7 тысяч. Ну, и съездить за котлом в Томск — это еще тысяч 5».

Чтобы вернуть к жизни Центр памяти раскулаченных, который недавно стал лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива», Ирина Янченко планирует в ближайшее время вновь обратиться за помощью к людям и объявить сбор на одной из краудфандинговых платформ. Поддержать Центр можно и напрямую — карта Сбербанка Ирины Янченко привязана к телефону +7 923-403-7102.

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