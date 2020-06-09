Минус один фонарь: авария на проспекте Ленина

Вчера вечером водитель Хонды не справился с управлением и врезался в фонарный столб на проспекте Ленина на остановке рядом с магазином «Искра».

«На ровном месте, не справился с управлением, снес столб, водитель и пассажир покинули машину самостоятельно. Скорость была невелика на самом деле. Хоть и произошло прям перед носом, как у водителя это получилось, я не понял. Быстро стартанул со светофора и со второго ряда прям в столб улетел. Хонде больно, ребятам тоже досталось, но не сильно», — пишет во ВКонтакте очевидец происшествия Егор Иванов.

Это стало очередным поводом для дискуссии в соцсетях нужны ли заборы и фонари в центре города. «А теперь важный вопрос: Почему забор внушает доверие у автомобилистов? Потому что он, якобы обеспечивает безопасность, но на самом деле нет. Это ложное внушение и водитель, полагаясь на забор, не обращает внимание на происходящее вокруг, нажимая на газ», — пишет в своем паблике «Делай Томск лучше» Максим Бойков.





«Наглядное пособие почему эти заборы - большая угроза для пешеходов. При столкновении они разлетаются на составляющие части или даже осколки, чем повышают риск травматизма», — поддерживает Максима Саша Сухов.