Минус один фонарь: авария на проспекте Ленина
Вчера вечером водитель Хонды не справился с управлением и врезался в фонарный столб на проспекте Ленина на остановке рядом с магазином «Искра».
«На ровном месте, не справился с управлением, снес столб, водитель и пассажир покинули машину самостоятельно. Скорость была невелика на самом деле. Хоть и произошло прям перед носом, как у водителя это получилось, я не понял. Быстро стартанул со светофора и со второго ряда прям в столб улетел. Хонде больно, ребятам тоже досталось, но не сильно», — пишет во ВКонтакте очевидец происшествия Егор Иванов.
Это стало очередным поводом для дискуссии в соцсетях нужны ли заборы и фонари в центре города. «А теперь важный вопрос: Почему забор внушает доверие у автомобилистов? Потому что он, якобы обеспечивает безопасность, но на самом деле нет. Это ложное внушение и водитель, полагаясь на забор, не обращает внимание на происходящее вокруг, нажимая на газ», — пишет в своем паблике «Делай Томск лучше» Максим Бойков.
«Наглядное пособие почему эти заборы - большая угроза для пешеходов. При столкновении они разлетаются на составляющие части или даже осколки, чем повышают риск травматизма», — поддерживает Максима Саша Сухов.
На то, что ограждения не имеют никакого значения указывали ранее и блоге-урбанист Илья Варламов и историк архитектуры Сергей Кавтарадзе. «Запомните, если повсюду заборы – это признак того, что с городом что-то не так, это показатель неправильного дорожного планирования. Если власти боятся, что жители начнут вываливаться на дорогу и попадать под машины, то это значит, что нужно снижать скорость автомобилей, успокаивать трафик, делать шире тротуары, чаще переходы. Но установка заборов никак не поможет защитить пешеходов от машин, при этом сами водители, видя забор, начинают менее аккуратно вести машину, потому что им начинает казаться, что они едут по автобану», — пишет Илья Варламов как раз под фотографией, где автомобиль врезался в ограду в прошлом году.
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