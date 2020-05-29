Минус 12%: итоги нерабочего апреля

В апреле ВВП России рухнул на 12% в годовом выражении, сообщает в своем докладе Минэкономразвития. Апрельские результаты перечеркнули рост экономики, достигнутый в первом квартале. Тогда ВВП вырос на 1,8%, но в январе—апреле снижение составило уже 1,9%. Во втором квартале падение может превысить 9%, а по итогам года составить 5%, прогнозировало ранее министерство.
Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9%, что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг. Снижение оборота розничной торговли на 23,4 % в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров(-36,7 %), в том числе продаж новых легковых автомобилей(-72,4%, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров — –на 9,3% к предыдущему году.
Промышленное производство в апреле упало только на 6,6%, а за январь-апрель — на 0,6% в годовом сравнении, сообщал Росстат. Снижения грузооборота составило в апреле 6% против 6,7% в марте, строительство упало на умеренные 2,3%.
Уровень безработицы (с исключением сезонности) в апреле впервые с июня 2016 года достиг 5,6% от рабочей силы. Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в апреле снизилась на 599,6 тыс человек. Общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 828,7 тыс человек, в годовом выражении после непрерывного снижения, начавшегося в августе 2016 года, отмечен рост на 21,0% к предыдущему году. По данным мониторинга Минтруда России, по состоянию на 28 апреля их численность превысила 1 млн. человек (по сравнению с 726 тыс. к началу апреля). В мае численность официально зарегистрированных безработных продолжила рост –до 1,7 млн. человек на 20 мая. Увеличение данного показателя связано, в том числе, с повышением максимальной величины пособия по безработице, считает Минэкономразвития.
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