Минус 12%: итоги нерабочего апреля

В апреле ВВП России рухнул на 12% в годовом выражении, сообщает в своем докладе Минэкономразвития. Апрельские результаты перечеркнули рост экономики, достигнутый в первом квартале. Тогда ВВП вырос на 1,8%, но в январе—апреле снижение составило уже 1,9%. Во втором квартале падение может превысить 9%, а по итогам года составить 5%, прогнозировало ранее министерство.





Существенный вклад в снижение ВВП в апреле внесло падение в сфере потребительских услуг. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле на 37,9%, что связано с ограничениями деятельности в сфере досуга, культуры и спорта, а также бытовых услуг. Снижение оборота розничной торговли на 23,4 % в наибольшей степени обусловлено падением в сегменте непродовольственных товаров(-36,7 %), в том числе продаж новых легковых автомобилей(-72,4%, по данным Ассоциации европейского бизнеса). Менее существенное снижение наблюдалось по обороту продовольственных товаров — –на 9,3% к предыдущему году.