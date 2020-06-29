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29 июня,
2020
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Минтруд уточнил, как будут выплачивать новые 10 тысяч на детей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Минтруде объяснили, как и когда начнут перечислять новое единовременное пособие в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.


По информации пресс-службы ведомства, для выплат еще на первом этапе создали технический алгоритм электронного обмена информацией, он позволил быстро перечислить деньги для 21 млн детей в России. Эту же систему используют и для новых выплат.


В ведомстве добавили, что новые выплаты начнутся с 1 июля. При этом не нужно будет подавать отдельное заявление, решение будет приниматься на основании данных, указанных в первом заявлении в ПФР.


Отметим, первые выплаты на детей россияне могли получить с апреля 2020 года. С апреля по июнь родители могли получить по пять тысяч ежемесячно на детей от рождения до трех лет. Также с апреля выплачивали единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет.


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